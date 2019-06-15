Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü "23 Haziranda oylarımız Yıldırım'a"
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Başkan Özlü "23 Haziranda oylarımız Yıldırım'a"

3 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce il Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları yenilenecek İstanbul seçimleri için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a desteğe gittiler.

Başkan Özlü
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce il Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları yenilenecek İstanbul seçimleri için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a desteğe gittiler.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığındaki heyet AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek vermek üzere İstanbul'a gitti. AK Parti'nin Düzce Belediyelerindeki temsilcilerinin tam kadro katıldığı destek gezisinde Küçükkaynarca Fevzi Çakmak Mahallesinde esnaflarla bir araya gelen Başkan Özlü, Binali Yıldırım'ın bu seçimi kazanması gerektiğine vurgu yaparak "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'İstanbul Bizim Aşkımızdır, gözbebeğimizdir' Binali Yıldırım'ın bu seçimden zaferle ayrılması önce sizin sonra da bizim için çok güzel olacak. İstanbul'da yaşayan Düzceliler Binali Yıldırım'a verdikleri her oyla, en iyi tabiriyle, bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Hem İstanbul hem de Düzce birlikte hazırladığımız projelerle çağ atlayacak. 23 Haziran'da oylarımızı Binali Yıldırım'a vereceğiz. İnşallah bu seçimi de zaferle geçireceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
AK Parti, Faruk Özlü, Düzce, Binali Yıldırım, Politika
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