Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü "24 saat canla başla çalışıyorlar"
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Başkan Özlü "24 saat canla başla çalışıyorlar"

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Yangından Korunma ve İtfaiyecilik haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Başkan Dr. Faruk Özlü, teşkilatın geçmişte ve günümüzde taşıdığı öneme vurgu yaparak "Osmanlı döneminde Tulumbacılar Ocağı ve Askeri İtfaiye Teşkilatı gibi çeşitli isimlerle hizmet veren yangın söndürme teşkilatı 25 Eylül 1923 tarihi itibariyle belediye hizmeti kabul edilmiş ve modern itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur. Bugün, yarım asra yaklaşan hizmet süresince modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla, başla çalışan İtfaiye Teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa etmektedir. Bu vesile ile milletimizin can güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden Şehit İtfaiyecilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, görevi başında bulunan tüm İtfaiye erlerine teşekkür ediyor, tüm İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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