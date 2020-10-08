Başkan Özlü: "Amacımız günü kurtarmak değil Düzcespor'un geleceğini kurtarmak"

Düzcespor'un geleceği ve şirketleşmesine yönelik Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün çağrısı üzerine 2'inci toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Düzcespor'un geleceği için önemli bir karara imza atıldı.

Düzcespor' un şirketleşmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Uzun süren toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Özlü, Düzcespor'un şirketleşmesi kararının alındığını belirterek çalışmaların önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ve Düzcespor Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ozan'ın yer alacağı yürütme kurulu şirketleşme çalışmalarına da önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağı bildirildi.

Özlü, toplantıda Düzcespor'a sahip çıkma destek olma konusunda istişare ettiklerini belirterek- "Bunlardan birincisi Düzcespor anonim şirketi adında bir şirket kuracağız. Düzcespor'un ihtiyaçlarını tedarik etme açısından çalışmalar yapacağız. Amacımız günü kurtarmak değil geleceği kurmak. Yürütme kurulu oluşturduk. Bu faaliyetleri yürütme kurulu takip edecek. Yürütme kurulunda Sinan İnan, Desob Başkanı Mustafa Kayıkçı ve Levent Ozan yer alıyor. Toplantımızda her bir üyemiz Düzcespor için bende varım ibaresini kullandı. Hepimiz varız hepimiz mücadele ediyorum. Şirketleşme faaliyetleri bu hafta başlayacak. Biraz zaman alabilir ama bunu yapacağız. Herkes elinden gelen mali desteği sağlayacak. Bağış şeklinde olacak. Gökhan Kapoğlu Başkan şu anda aramızda yok. Düzcespor yönetimimiz burada. Burada alınan kararları yönetim kendilerine iletecek. Hep beraber Düzcespor'un arkasındayız" dedi. - DÜZCE