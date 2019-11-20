Başkan Özlü Bahçeşehir halkı ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler ve Demetevler mahalle sakinleri ile bir araya geldi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen mahalle ziyaretlerinin ilk turunun sonuna yaklaşırken Çamlıevler ve Demetevler Mahalle sakinleri ile buluştu. Her mahallede yaptığı toplantıda olduğu gibi yenilenen belediye kadrolarını tanıtma ile söze başlayan Başkan Özlü vatandaşların sorularına cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu.



"Bahçeşehir bir öneri, sizlerle birlikte kararlaştıracağız"



Kalıcı Konutlar Bölgesinin depremi çağrıştıran isminin değiştirilmesi konusunda vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir isminin yeşili, doğası ve yerleşimi ile yüksek standartlara sahip olan Kalıcı Konutlara yakışacağını belirtti.



Başkan Özlü, "Burası Düzce'nin en yaşanabilir bölgesi, planlı şehirleşmenin olduğu bir bölge. Düzce'ye göre daha yüksekte, havası temiz arkası orman pırıl pırıl bir yer. Biz istiyoruz ki belediyenin yeni yönetimi olarak biz istiyoruz ki burası değerlensin, hak ettiği değeri bulsun. Bunun için düşünüyoruz; ne yapalım? Belediyemizin bazı birimlerini buraya taşıdık, ulaşım park bahçeler bir sürü birim burada artık. Bu yetmez, düşündük ki burada bir site yönetimi kursak acaba daha iyi hizmet sağlayabilir miyiz? Toplantı yaptık muhtarlarımızla. Bakın arkadaşlar Kalıcı Konutlar adı depremi çağrıştırıyor. Deprem anılarımız hep var, Allah bir daha göstermesin ama buraya güzel bir isim koysak buradaki algıyı değiştirebilir miyiz? Mesela Kalıcı Konutlar yerine Bahçeşehir desek, çünkü burada evler bahçeli yeşil içinde. İstanbul'a gidin Ankara'ya gidin standartları yüksek mahallelere verilen isimdir bu. Yakında bunu sizlere soracağız, ismi ne olsun diye. Arkadaşlar algı, olgu kadar önemlidir. Site yönetimi ve isim konusu üzerinde çalışıyoruz. Site yönetimine geçersek size hangi hizmetleri sunacağız bunu konuşalım, isim konusunu sizlerle paylaşalım. Sayın muhtarım anket ya da ne gerekiyorsa bunu yapalım" dedi.



"Kent orman mahkeme sürecinde"



Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Orman'ın belediye sorumluluğu altına alınması için çalıştığını ifade eden Başkan Özlü Orman Bakanlığı ile devam eden mahkeme sürecini yakından takip edeceğini belirterek "Orası yaklaşık 300 dönüm, müstecir ile Orman Bakanlığı arasında bir mahkeme var. O mahkeme sonuçlanmadığı için orayı biz alamadık ama alacağız. Benim Düzce'ye dört tane büyük park sözüm var; biri buradaki Kent Orman. Şu an müstecir ile Orman Bakanlığı arasında mahkeme devam ettiği için onun da dosya numarasını aldım, sürecin hızlandırılması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.



"Sokak hayvanları ile birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor"



Bahçeşehir bölgesinde şikayet konusu olan sokak hayvanları ile ilgili de konuşan Başkan Dr. Faruk Özlü Hayvan Hakları Yasası ve rehabilitasyon merkezinden bahsederek "Sokak hayvanları için yaptığımız çalışmaları sizlere aktarmak istiyorum. Bizim ekiplerimiz sokaklardan aldıkları hayvanları kısırlaştırıyor. Bu operasyon sonrası 21 gün süre ile bizim rehabilitasyon merkezimizde gözetim altında tutuluyor. Sonra aldığımız yere bırakıyoruz, bakın hayvan saldırgan değilse ki kısırlaştırma işlemi ile saldırgan tavırlar azalıyor. Bu hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bazı vatandaşlar biz bunları istemiyoruz diyorlar, onların da yaşama hakkı var. Dolayısıyla kısırlaştıracağız, sağlık kontrollerini yapacağız, birlikte yaşayacağız. Mahallelerinizde gördüğünüz saldırgan karakterli sokak hayvanları varsa bize haber verin, rehabilite edelim" dedi.



Mahalle ziyareti vatandaşların Başkan Özlü beraberindeki heyete teşekkürlerini iletmesi ile sona erdi. - DÜZCE