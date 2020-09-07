Başkan Özlü Başiskele'nin başarılı öğrencilerini unutmadı - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, YKS'de Türkiye sıralamasında ilk 500'e giren başarılı 3 öğrenciyi makamında ağırlayarak hediyeler takdim etti.

Başiskele'deki liselerden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 500'de yer almayı başaran başarılı öğrenciler velileriyle birlikte Başkan M. Yasin Özlü'yü ziyaret etti. İlçede yaptığı yatırım ve hizmetlerle eğitimi ve gençleri desteklemeyi amaçlayan Başkanı Özlü, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle sohbet etti. Başkan Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını dolayısıyla zorlu bir süreç geçiren ve eğitim öğretim yılının ikinci döneminin büyük bir bölümünü uzaktan eğitim ile geçiren öğrencilerimiz zor şartlarda sınava hazırlandılar. Azimli, kararlı bir çalışma gerektiren çok zor bir süreci geride bırakarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum" dedi.

YKS'de ilk 500'e giren Kocaeli Anadolu Lisesi mezunu Beyza Maral Kaymak ve Gülnihal Seda Erdemli ile Özel Kocaeli Bilgi Kültür Anadolu Lisesi mezunu Selen Sezer'i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Özlü, öğrencilerin kazandıkları üniversitelerin bölüm ve meslekleriyle ilgili hediyeler takdim etti. - KOCAELİ