Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü Belediye Çalışmaları Hakkında Brifing Aldı

Başkan Özlü Belediye Çalışmaları Hakkında Brifing Aldı

11 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık görevini devralmasının ardından hızla çalışmalara başladı.

Başkan Özlü Belediye Çalışmaları Hakkında Brifing Aldı, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık görevini devralmasının ardından hızla çalışmalara başladı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Faruk Özlü vakit kaybetmeden 20 birim müdürünü makamında toplayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her birim müdürü ile birebir görüşerek tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projelere hakkında ayrıntılı incelemelerde bulunan Başkan Özlü, yaptığı açıklamada "Düzce Belediye başkanlığı görevini devralmamız ile birlikte kaybedecek bir anımızın olmadığını söyledik. Bu anlamda birim müdürleri ile ayrı ayrı toplantı düzenledik. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kendi projelerimizi de inceleyerek istişare ettik. Herkesi memnun etmek tek ve en önemli amacımızdır. Bu anlayış ile Düzce için yepyeni bir döneme başlıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:36 Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 15:47:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü Belediye Çalışmaları Hakkında Brifing Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]