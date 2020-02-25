Başkan Özlü bilgi aldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkez hizmet binasında görev yapan personelleri çalışma alanlarında ziyaret ederek sorun ve sıkıntılar üzerine sohbet etti.



Düzce Belediyesi'nin birkaç noktada hizmet vermesi için birimleri kendine özgü alanlarda çalışmaya gönderen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkez hizmet binasında görev alan personel ile bir araya geldi. İmar, Fen İşleri, Beyaz Masa, Sosyal Yardımlaşma gibi diğer müdürlükleri ilgili alanlarına gönderdikten sonra belediye hizmet binasını vatandaşların daha rahat kullanımına sunan Özlü, personelin sıkıntılarını da dinlemeyi ihmal etmedi. Özlü özverili ve disiplinli çalışma yapan mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. - DÜZCE