Başkan Özlü "Bizi başarıya götürecek en önemli araç eğitimdir"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç eğitimdir" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Dr. Faruk Özlü, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak "2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi bugün itibariyle başlamıştır. Başta görevli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin yeni eğitim-öğretim yıllarını kutluyorum. Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç eğitimdir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan bir eğitim yuvasıdır. Tüm eğitim camiamızın yeni dönemi hayırlı olsun. Bu dönemin öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz ve velilerimiz adına daha başarılı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE