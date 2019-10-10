Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü Çakırlar ve Beyciler'de vatandaşı dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Özlü Çakırlar ve Beyciler'de vatandaşı dinledi

Başkan Özlü Çakırlar ve Beyciler'de vatandaşı dinledi

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Çakırlar ve Beyciler'de devam etti.

Başkan Özlü Çakırlar ve Beyciler'de vatandaşı dinledi, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Çakırlar ve Beyciler'de devam etti. Özlü vatandaşların sorunlarını birindi elden dinledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün en az iki mahalleye giderek vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Özlü ilk olarak Beyciler mahallesinde düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Özlü "Kaynaklarımız müsaade ettikçe, elimizden gelen en iyi hizmeti yapmak için çalışıyoruz. Bakın buraya çalışma arkadaşlarımla birlikte geldim. Ben dahil hepimiz sorumluluğumuz altındaki konular hakkında sizlerin beklentilerini karşılamak için buradayız. Seçim öncesi yaptığımız görüşmeler ve mahalle sözleşmeleri dışında bizden ne istiyorsanız yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Allah nasip ederse kısa süre içinde sorumluluğumuz altındaki 56 mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız" şeklinde konuştu.


Daha sonra Çakırlar mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü burada düzenlenen toplantıya gençlerin ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite ve çevresi hakkındaki soruları dikkatle dinleyen Özlü konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yapacağını söyledi. Mahallelerde daha çok altyapı yetersizliği olduğunu belirten Başkan Özlü "Bakın her mahalleye gidip vatandaşlarımızla birebir görüşüyoruz. İnşallah gelecek Kasım ayında birinci tur toplantılarımızı tamamlamış olacağız, bu ziyaretler düzenli olarak tekrarlanacak ve devam edecek. Her şey Düzceliler için, sizler için" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti anlatarak sözlerini bitiren Başkan Özlü toplantıya katılan herkese teşekkür ederek mahalleden ayrıldı. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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