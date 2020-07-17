Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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Yaz aylarının gelmesiyle üst yapı çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yolları parke taşları ve asfaltlayarak estetik ve kalıcı işler yapıyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ekibini sahada yalnız bırakmayarak çalışmaları yerinde inceliyor.


İncelemeler sırasında karşılaştığı hemşehrileriyle de hasbihal eden Başkan Özlü, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Özlü, "Mavi Yeşil Başiskelemiz'de güzel, kalıcı ve estetik işler yapmaya devam ediyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle ilçemizdeki üst yapı çalışmalarına hız verdik. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ve hazırlanan programlar çerçevesinde yaptığımız ve yapımı devam eden çalışmaları adım adım yerinde inceliyoruz. İlçemizin her noktasındaki insanımızın taleplerine cevap vermek, Başiskeleli hemşehrilerimizin teveccühünü kazanmak için ekibimizle birlikte aralıksız, dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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