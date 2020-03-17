Başkan Özlü: 'Çanakkale milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü: 'Çanakkale milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir' - Son Dakika

Başkan Özlü: 'Çanakkale milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir'

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özlü: 'Çanakkale milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir', System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü'nün 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Çanakkale Deniz Zaferi 1. Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk Milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Şavaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Türk milleti, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiç bir güç Türk milletini esaret ve vesayet altına alamayacaktır. Bu yönüyle Çanakkale, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Dünya tarihine altın harflerle yazılmış bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklal ve İstikbalimiz konusundaki kararlılığımızın bir kez daha teyit edildiği Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklar ile bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Çanakkale, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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