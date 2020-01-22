Başkan Özlü'den çalışanlara sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü'den çalışanlara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Başkan Özlü'den çalışanlara sürpriz ziyaret

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeline sabahın ilk ışıklarında mesai öncesi sürpriz bir ziyaret yaptı.

Başkan Özlü'den çalışanlara sürpriz ziyaret, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeline sabahın ilk ışıklarında mesai öncesi sürpriz bir ziyaret yaptı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurum personeli ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Belirli aralıklarla müdürler ve personellerle görüşmeye özen gösteren Başkan Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı saha personelini mesai öncesi ziyaret etti. Sabah 5'te mesaisi öncesi görev dağılımlarının yapıldığı Hal binası arkasındaki ofiste saha personeli ile görüşen Başkan Özlü önce işçilerle sabah çorbası içti.


Her işçiyle tek tek sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Özlü "Sahadaki elimiz, ayağımız, gözümüz olan Temizlik İşlerimizi görevlerine başlamadan ziyaret etmek istedik. Onlar bizim için çok önemli, talepleri de çok önemli. Onlar çalışırsa Düzce Belediyesi çalışır. Onlar görevlerini layıkıyla yerine getirirse biz başarılı oluruz. Sabahın bu saatinde soğuk hava şartlarına aldırış etmeden fedakarca işini yapan her bir işçimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


İşçiler de Başkan Özlü ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve taleplerini iletme fırsatı tanıdıkları için teşekkür etti. - DÜZCE

Faruk Özlü, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
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