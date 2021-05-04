Başkan Özlü'den deplasman öncesi moral ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Aksaray deplasmanı öncesinde, Şıralık Tesislerini ziyaret ederek Düzcesporlu futbolcu ve yöneticiler ile bir araya geldi. Mutlak şampiyonluk beklediğini söyleyen Başkan Özlü; "Başarılı olacağınızdan şüphem yok, şampiyon olun bana gelin" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig 4. ligini dördüncü sırada tamamlayarak play-off'lara kalan Düzcespor'a moral ziyaretinde bulundu. Şıralık'ta bulunan Düzcespor Tesisleri'nde Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Özlü, play-off'ların karşılaşması için Aksaray'a deplasmanına gidecek olan Düzcespor'a başarılar diledi.

Başkan Özlü, destek ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ligdeki başarı grafiğinizi yakından takip ettim. Perşembe günü önemli bir karşılaşmamız var. Daha sonra 3 maç kalıyor. Sizden şampiyonluk bekliyorum. Her zaman destekçinizim ve yanınızdayım. Aksaray deplasmanından galip gelin ve bana gelin. Elimden geleni yapacağım. İnsanları başarıya ulaştıran tutkularıdır. Bir işi tutkuyla yaparsanız mutlaka başarılı olursunuz. Bu yüzden play-off maçlarında bütün gücünüzü kullanın ve şampiyon olun" dedi.

Kapoğlu: "Düzce'yi ve sizi mahcup etmeyeceğiz"

Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu ise desteklerinizden dolayı Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini ileterek, "Takımımızın Düzce'yi ve sizi mahcup etmeyeceğine oyuncularımız adına kefilim. Allah'ın izniyle şampiyonluk kupasını kaldıracaklar" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özlü'ye teşekkür eden Teknik Direktör Yavuz İncedal, Düzce'ye başarılı olarak dönmek ve zirvede olmak istediklerini belirterek bunu başaracaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Düzcespor için kesilen kurbanın ardından, kafile Aksaray'a yolcu edildi. - DÜZCE