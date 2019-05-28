Başkan Özlü'den, engelli gence sürpriz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp'te yaşayan Batuhan Paşalı'ya akülü sandalye hediye etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp'te yaşayan Batuhan Paşalı'ya akülü sandalye hediye etti.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü genç, yaşlı, engelli, çocuk demeden her bireyin ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Konuralp mahalle iftarı sonrası Orhangazi mahallesinde yaşayan fiziksel engelli Batuhan Paşalı'yı ziyaret eden Başkan Özlü, genç ve ailesi ile sohbet etti. Batuhan'ın durumundan daha önce haberdar olduğunu ifade eden Başkan Özlü "Ailesi ve kendisinden daha önce haberim olmuştu. Akülü sandalye taleplerini aldık, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze konuyla yakından ilgilenilmesi yönünde talimat vermiştik. Şimdi ona akülü sandalyesini getirdik, bizzat kendim vermek istedim hem de kendisini ziyaret etmek istedim. Bu sandalye ile inşallah kendi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa görecek. Güzel günlerde kullansın" şeklinde konuştu.



Paşalı ailesi de oğullarının tek isteği olan akülü sandalye için Başkan Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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