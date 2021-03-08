Başkan Özlü'den kadınlara müjde - Son Dakika

Başkan Özlü'den kadınlara müjde

08.03.2021 17:43
Başkan Özlü'den kadınlara müjde, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Düzceli kadınların geleneksel üretim yapıp satabilecekleri Düzce Dağ Çileği Köyü projesinin kısa sürede hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Düzceli kadınların geleneksel üretim yapıp satabilecekleri Düzce Dağ Çileği Köyü projesinin kısa sürede hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Düzceli kadınların kendi ürettikleri ürünleri gastronomi turizmine kazandırmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Düzce Dağ Çileği Köyü projesi için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir köyün kültür ve turizm kimliğini dönüşümünü sağlayarak kadınların ürettiği geleneksel ürünleri satmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Doğal ortamında yetiştirilen satışı ve üretimi yapılacak onun yanı sıra Düzce pazarında satışı yapılan kestane balı ve benzeri ürünler de yer alacak. Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Kent Konseyi ve Düzce Dağ Çileği Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi'nin paydaş olduğu Düzce Dağ Çileği Köyü'nün kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Düzce'nin popüler köyü olacak

Proje'de özellikle dağ çileğinin yetiştiği bir köyün seçileceğini kaydeden Başkan Özlü, "Kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması, kendi ürettikleri ürünleri gönül rahatlığı ile satabilecekleri, nezih ve doğa içinde oluşturacağımız Dağ Çileği Köyü'müzün projesini hazırladık. Dağ Çileği Köyümüzde Düzce'mizin tarihi, geleneksel kıyafetleri, misafirperverliği ve mutfak kültürü, insanların günlük yaşantısına uyarlanacak ve her zaman yaşatılacak. Çilek görünümlü dükkanların, kafelerin, bungalow evlerin ve köy pazarının olacağı köyde, soğuk hava deposu ile de üretilen ürünlerin bozulmadan tüketiciye ulaştırılması sağlanacak. Böylece kadınlarımız ürettiği ürünleri satarak hem turizme hem de ekonomiye katkı verecek" diye konuştu.

Tüm dünyaya pazarlanacak

Fabrikasyon üretimin olmayacağını da kaydeden Başkan Özlü, "Düzce Dağ Çileği Köyü, Türkiye'nin en popüler köylerinden biri olacak. Doğaya zarar vermeden, ürün çeşitliliğiyle birlikte kadınlarımızın ürettiği yöresel ürünler tüm dünyaya pazarlanacak. 8 Mart Kadınlar Günü'nde bu projemizi açıklayarak kadınlarımıza müjde vermek istedik" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Özlü'den kadınlara müjde

Kadınlar Günü, Faruk Özlü, Düzce, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü'den kadınlara müjde - Son Dakika


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