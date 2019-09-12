Başkan Özlü'den mahalle ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sarayyeri Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Sarayyeri Mahalle Muhtarlığı bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çalışma ekibi ile vatandaşları dinleyen Başkan Özlü, her fırsatta Düzcelilerle bir araya geldiğini belirtti.

Vatandaşın memnuniyetini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Özlü, "Eksiklikleri görme açısından halkla birlikte olmak çok önemli. Gittiğimiz yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz, vatandaşların taleplerini de not edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.