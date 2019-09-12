Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü'den mahalle ziyareti
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Başkan Özlü'den mahalle ziyareti

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sarayyeri Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özlü'den mahalle ziyareti, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sarayyeri Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Sarayyeri Mahalle Muhtarlığı bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çalışma ekibi ile vatandaşları dinleyen Başkan Özlü, her fırsatta Düzcelilerle bir araya geldiğini belirtti.

Vatandaşın memnuniyetini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Özlü, "Eksiklikleri görme açısından halkla birlikte olmak çok önemli. Gittiğimiz yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz, vatandaşların taleplerini de not edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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