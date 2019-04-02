Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü'den Miraç Kandili Mesajı

Başkan Özlü'den Miraç Kandili Mesajı

21 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Düzce Belediye Başkanı seçilen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Miraç Kandili dolayısı ile mesaj yayınladı.

Başkan Özlü'den Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Düzce Belediye Başkanı seçilen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Miraç Kandili dolayısı ile mesaj yayınladı.

Özlü mesajında "Mescid-i Haram'dan başlanarak, Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Yüce Mevla'ya yapılan yolculuk olan Miraç, bir arınma gecesidir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin (SAV) yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Çünkü Miracın özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah bize de doğru yolda yürümeyi, her zaman İslam'a ve insanlığa hizmet etmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Düzceli hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini kutlar; aramızdaki sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:56 Kaynak: İHA

Düzce, Miraç Kandili, Güncel
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