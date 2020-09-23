Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika

Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına tam destek

Düzce Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarında sağlık çalışanlarına yönelik örnek bir karara imza attı.

Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına tam destek, System.String[]

Düzce Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarında sağlık çalışanlarına yönelik örnek bir karara imza attı. Mecliste oybirliği ile kentte görev yapan kamu ve özel sektör dahil sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması kabul edildi.

Düzce Belediyesi, yeni ulaşım sistemi ile birlikte ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kart sisteminde sağlık çalışanlarına öncelik verdi. Belediye meclisinin Eylül ayı toplantılarında gündeme getirilen sağlık personellerinin şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılmasına ilişkin talep oybirliği ile kabul edilerek 31 Aralık 2020 tarihine kadar şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanabilmelerinin önü açıldı.

"Sağlık çalışanlarına canımızı emanet ediyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pandemi sürecinde sağlık personelinin değerinin bir kez daha anlaşıldığını ve ortaya koydukları fedakar mücadelenin hak ettiği karşılığı alması gerektiğine vurgu yaparak "Sağlık çalışanlarına hayatımızı emanet ediyoruz. Kimse onların kendi hayatlarını ortaya koyarak çalışmasını görmezden gelemez. Bu süreçte bile sağlıkta şiddet haberleri duyuyoruz, üzülüyoruz. En kısa sürede bu konuda caydırıcı adımlar atılacağına inanıyorum. Biz de belediye olarak onların hayatını kolaylaştırmak adına yapabileceğimiz ne varsa, yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Allah sağlık çalışanlarımıza yardım etsin" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Eylül, Düzce, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika

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