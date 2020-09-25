Başkan Özlü'den Sonbahar temizliğine destek - Son Dakika

Halkın daha sağlıklı ve temiz bir Başiskele'de yaşaması için yoğun çaba sarf eden Başiskele Belediyesi, sonbahar temizliğine periyodik olarak ilçe genelinde devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temiz işler yapmaya devam ederken Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de çalışmalara katıldı. Daha temiz bir ilçe amacıyla temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Özlü, temiz işlere destek verdi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Özlü, "Sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha temiz ve güzel hale getireceğiz. Ekiplerimiz ilçemizin her bir köşesinde temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Temizlik faaliyetleri her zaman öncelik verdiğimiz en önemli hizmetlerimizden. Komşularımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması bizim vazgeçilmezimizdir. Ayrıca hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdıkları taleplerini de hızlıca çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Özlü, incelemeler sırasında karşılaştığı hemşehrileriyle sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. - KOCAELİ