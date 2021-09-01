BAŞKAN ÖZLÜ SAHADAN AYRILMIYOR - Son Dakika

BAŞKAN ÖZLÜ SAHADAN AYRILMIYOR Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hem Düzce merkezdeki esnafları dinleyen hem de daha önce birlikte çalışma imkanı bulduğu isimleri ziyaret eden Özlü, vefa örneği sergiliyor.

Esnaf ziyaretlerine ağırlık veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, proje çalışmalarının arda kalan zamanını esnaf ve vefa ziyaretleri ile geçiriyor. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü, bir yandan da gerçekleştirilen projeleri tek tek anlatıyor.

VEFA ZİYARETLERİ DE YAPIYOR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu isimleri de ziyaretler gerçekleştirerek vefa örneği gösteriyor. Ziyaretleri 'Dostlarla Sohbet' olarak nitelendiren Özlü, sık sık istişarelerde bulunacağının sinyalini verdi.

DOST MECLİSİNDE BULUNUYORUZ

Düzce'nin çehresini değiştirmek için çok fazla çaba sarf ettiklerini ve projelerin tamamlanmasının ardından çabaların sonucunu vatandaşların memnuniyeti ile alacaklarını inandığını kaydeden Başkan Özlü, " Esnaflarımızı her fırsatta ziyaret edeceğimizi belirtmiştik. Her gün hem esnaflarımızla bir araya geliyoruz hem de daha önce gerek partide olsun gerek belediyede olsun çalışma fırsatı bulduğumuz dostlarımıza vefa ziyaretleri yapıyoruz. Projelerimizi anlatırken talepleri ve şikayetleri de alıyoruz. Dost meclisi şeklinde istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ziyaretinden dolayı memnun olan esnaflar da projelere tam destek verdiler.