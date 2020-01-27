Başkan Özlü, "Depreme dayanıklı olmayan binaları yıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü, 'Depreme dayanıklı olmayan binaları yıkacağız' - Son Dakika

Başkan Özlü, "Depreme dayanıklı olmayan binaları yıkacağız"

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını yolladı.

Başkan Özlü,

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını yolladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Depremin acısını çok iyi biliriz" dedi ve Düzce'de depreme dayanıklı olmadığını tespit edilen tüm yapıların yıkılacağını söyledi.


Düzce Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımların yer aldığı ikinci tır'ı Başkan Dr. Faruk Özlü uğurladı.


"Depremin acılarını çok iyi biliriz" diyen Başkan Özlü, "Düzce, depremi çok iyi bilen illerin başında gelir. Bizde bundan 20 yıl kadar önce bir deprem yaşamıştık. Depremin acılarını çok iyi biliriz. Dolayısıyla Elazığ'da ve Malatya'da ki deprem sebebiyle kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. İlk tırımız bölgeye ulaştı ve Pötürge Belediye Başkanımız aradı teşekkür etti. Bugünde ikinci tırımızı gönderiyoruz" dedi.


"Binalar yıkılacak"


Başkan Faruk Özlü, Vali Dr. Zülkif Dağlı ile bir konuşma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde çok gecikmeden Düzce'de ki depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bütün binaları yıkacaklarını söyledi. Başkan Özlü "Deprem sebebiyle bunu tekrar gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Düzce'de depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmiş bütün yapıları yıkacağız" diye konuştu.


Başkan Özlü, bundan sonraki yardımlar için ise "Deprem bölgesi ile irtibat halindeyiz. Oradaki ihtiyaca göre yardımlarımız devam edecek" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Malatya, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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