Başkan Özlü, Destek Hizmetlerini gezdi - Son Dakika

Başkan Özlü, Destek Hizmetlerini gezdi
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Faruk Özlü her fırsatta belediye birimlerini çalışma alanlarında ziyaret ederek bilgiler alıyor. Bu kapsamda Destek Hizmetler Müdürlüğü üretim şantiyesi ve personeli ziyaret eden Başkan Faruk Özlü, "Öz kaynaklarımızın kapasite ve kullanım alanlarını geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE
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