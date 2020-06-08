Başkan Özlü devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, korona virüs salgını süresince sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler üreten Başiskele Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 43 bin metrekarelik alanda inşa edilen, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda, doğayla iç içe, ailece keyifli vakitler geçirip dinlenebileceği Döngel Vadisi Mesire Alanı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilgili ekibiyle birlikte belediyenin kendi imkanları ve ekipmanları ile gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İlçede çocuklara yönelik projeleri de sürdüren Başiskele Belediyesi, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri için daha güvenli ortamlar oluşturuyor. Vezirçiftliği Mahallesi sakinlerinin yoğun talepleri üzerine çocuklara yönelik park ve oyun alanı projesi hazırlayan belediye, çalışmalar için kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan projeyi, Başkan Özlü projenin yapılacağı alanda inceledi.



Başiskele'de korona virüse karşı başarılı bir mücadele örneğini gösterdiklerini vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, "Belediye olarak bir yandan ilçemizde korona virüs ile mücadele ederken bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerimizi aralıksız sürdürdük. İlçemizdeki ihtiyaçlara göre halkımızın beklentilerine cevap verecek projelerimizi korona virüs salgınına rağmen tek tek hayata geçiriyoruz. Korona virüs, çalışmalarımıza engel değil, çalışma azmimizden de büyük değil. Tüm ekibimizle birlikte hemşehrilerimizin refah hayatı, sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Yaptıklarımızla halkımızın duasını almak en büyük arzumuz" dedi.



Öte yandan Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su birikintilerinde türemeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarının ardından vatandaşları da bilgilendiriyor. Vatandaşların üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. - KOCAELİ