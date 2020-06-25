Başkan Özlü esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

Başkan Özlü esnaf ziyareti yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, normalleşme süreci ile 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayan işyerlerini ziyaret ederek gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, normalleşme süreci ile 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayan işyerlerini ziyaret ederek gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti.

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Başkan Özlü, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir iş yerlerini açamayan ve sosyal hayatın başladığı yeni dönem ile kepenklerini açan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.


Bu süreçte en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarının altını çizen Başkan Özlü, "Normalleşme sürecinin başlaması ile ekonomimizin önemli aktörleri esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Düzce Belediyesi olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Pandemi döneminde gösterdikleri güçlü ve kararlı duruş için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen Başkan Özlü, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

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