Başkan Özlü esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de faaliyet gösteren kooperatif ve oda başkanlarını ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü esnafın yaşadığı sorunlar konusunda istişarede bulundu.



Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, SS. Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ile Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Düzce'de ki esnafların sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Başkan Özlü, esnafların her zaman yanlarında olduklarını ve sıkıntılarını da giderebilmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. - DÜZCE