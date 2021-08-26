ÖZLÜ ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

ÖZLÜ ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, normalleşme süreciyle birlikte esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Özlü, Kızılay Meydanı ve Büyük Cami çevresindeki esnaflara hem projelerini anlattı hem de isteklerini dinledi.

Düzce'nin çehresini değiştirerek daha modern ve yaşanabilir bir kent için hazırlanan projeleri bir bir başlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projelerin sahada takibinin yanı sıra vatandaş ve esnaflar ile de bir araya gelmeye özen gösteriyor. Her fırsatta esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Özlü, son olarak Kızılay Meydanı ve Büyük Cami çevresindeki esnaflarla hasbihal etti. Tek tek dükkanlara selam veren Başkan Özlü, esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

SORUNLARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Düzce'yi Düzceliler ile birlikte yönettiklerini, bunun için de esnaf ve vatandaş ziyaretlerine önem verdiğini kaydeden Başkan Özlü; "Pandemi sürecinde esnaflarımız zor bir dönem geçirdiler. Düzce Belediyesi olarak imkanlar dahilinde yardımcı ve destek olmaya çalıştık. Düzce'mizin gelişip büyümesi için esnaflarımızın da kalkınmasını önemsiyoruz. Bunun için istişarelerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte esnaflarımızı daha çok ziyaret ederek onlarla sohbet ederek dertlerini, taleplerini dinleyeceğiz. Onların sorunlarını tek tek ortadan kaldıracağız" ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü, esnaflara bol kazançlı günler dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.