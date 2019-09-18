Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü, "Gazilerimiz mücadelenin temsilcileridir"
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Başkan Özlü, "Gazilerimiz mücadelenin temsilcileridir"

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü,

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesinde üstlendiği önderlik sıfatından dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanının verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilik unvanının Türk Milleti için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Başkan Özlü: "Aziz milletimizin tarihinde verdiği mücadelelerin en önemli temsilcileri gazilerimizdir. Onlar gösterdikleri büyük fedakarlıklarla bizlere şanlı zaferler yaşatmış, ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin semalarında özgürce dalgalanmasını sağlamışlardır. Atalarımızdan bize miras olan gaza anlayışı ile ülkemizin istikbaline ve istiklaline karşı tüm tehditlere karşı duran milletimiz, askerimize, polisimize ve tüm fertleri ile 15 Temmuz'daki direnişi bu mertebeye en güzel örnektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Milli mücadeledeki önderliği dolayısıyla 'Müşir ve Gazi' unvanının verilişinin yıldönümü vesilesi ile tüm gazilerimizi tebrik ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

19 Eylül Gaziler Günü, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:52 Kaynak: İHA
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