Başkan Özlü gençlerle şarkılar söyledi - Son Dakika

Başiskele Belediyesi'nin sokak müziğine faklı bir soluk getirdiği "Genç Yetenekler Sahne Sizin" projesini inceleyen Başkan Özlü, gençlerle bir araya gelerek şarkılar söyledi.

Gençler yeteneklerin keşfi için çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Genç Yetenekler Sahne Sizin" projesi kapsamında gece sahilde kurulan sahnede gençlerle birlikte şarkılar söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik müzikseverler tarafından büyük beğeni topluyor. Her hafta Çarşamba günü Başiskele Sahili'nde kurulan sahnede müzikseverlerle bir araya gelen genç yetenekler canlı müzik gösterileriyle sahile gelen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.. - KOCAELİ