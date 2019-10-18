Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü "Gençlik bu ülkenin geleceğidir"
Son Dakika Güncel Başkan Özlü 'Gençlik bu ülkenin geleceğidir'

Başkan Özlü "Gençlik bu ülkenin geleceğidir"

16 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve AK Parti Düzce Gençlik Kolları teşkilatı ile bir araya geldi.

Başkan Özlü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve AK Parti Düzce Gençlik Kolları teşkilatı ile bir araya geldi.


Kültür Merkezinde gençleri ağırlayan Başkan Dr. Faruk Özlü burada yaptığı toplantıda gençler ülkemizin geleceğidir şeklinde sözüne başlayarak "birbirinden değerli, pırıl pırıl gençler bizi ziyarete geldi. Onların heyecanı, Yeni Türkiye'nin inşasında bizlere en büyük güç olan, ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimiz, bizim hazinemizdir. Bu açıdan Düzce'deki değişimi, dönüşümü onların fikir ve düşünceleri ile yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Düzce'mizi Türkiye çapında gelişen ilk 10 il arasına sokmak için onların desteğini de almalıyız. Bu yüzden projelerimizi çalışmalarımızı onlara iyi anlatmalıyız. Bu ziyareti çok önemsiyorum ve düzenli aralıklarla bir araya gelmemizi ümit ediyorum, toplantımıza katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kent Konseyi, Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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