Başkan Özlü, güreşçilerle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübünü ziyaret ederek, sporcularla buluştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte 1881 Güreş İhtisasa Kulübünü ziyaret ederek antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. Başkan Özlü, Güreş Federasyonu Düzce İl Temsilcisi eski milli güreşçi Ramazan Topal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, sporcuların antrenmanını izledi. Sporun her türlüsüne destek verdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Güreş sporunda birçok Avrupa ve Dünya şampiyonu çıkartmış bir iliz. Doğaldır ki, güreşe karşı ayrı bir hassasiyetimiz var. Düzce'yi spor şehri yapma adına çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. 2021 yılı itibariyle planlamalarımız dahilin de amatör spor kulüpleri nezdinde çalışmaları daha da sıkı şekilde yürüteceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz açısından sporun ne denli önemli olduğunu en iyi bilenlerden biride benim. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sporun önemi daha da ortaya çıkıyor. Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren çocuklarımızı gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çocuklarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE