Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor

13 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen aile kahvaltısı programına katıldı.

Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen aile kahvaltısı programına katıldı.

Başkan Dr. Faruk Özlü İstanbul'da seçim çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine destek mahiyeti de taşıyan Darülaceze Başkanlığı Aile Kahvaltısı programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile davetliler katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda konuşan Başkan Özlü yaklaşan İstanbul seçimlerinden söz ederek "23 Haziran milli irademize sahip çıkmamız gereken önemli bir gündür. İnşallah 23 Haziran'daki seçimlerde Binali Yıldırım'ın zaferiyle ayrılarak 'memleket işi, gönül işi' anlayışımızla hep birlikte hizmete devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Darülaceze, Faruk Özlü, Düzce, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:18:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]