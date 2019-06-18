Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen aile kahvaltısı programına katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen aile kahvaltısı programına katıldı.



Başkan Dr. Faruk Özlü İstanbul'da seçim çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine destek mahiyeti de taşıyan Darülaceze Başkanlığı Aile Kahvaltısı programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile davetliler katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda konuşan Başkan Özlü yaklaşan İstanbul seçimlerinden söz ederek "23 Haziran milli irademize sahip çıkmamız gereken önemli bir gündür. İnşallah 23 Haziran'daki seçimlerde Binali Yıldırım'ın zaferiyle ayrılarak 'memleket işi, gönül işi' anlayışımızla hep birlikte hizmete devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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