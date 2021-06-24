Başkan Özlü, istihdama katkı sağlayanları ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Gümüşova OSB Müdürlüğünde toplantı yapan Özlü ardından iki fabrikayı gezdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin ekonomi lokomotifi olan fabrikalara olan ziyaretlerini sıklaştırdı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, OSB müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Başkan Özlü, alan içindeki fabrikalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Özlü ziyaretine Düzce'nin istihdamında ve ekonomisinde önemli firmaları ziyaret etti. Volta Motor fabrikasının kurucu üyeleri Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar ile görüşen Başkan Özlü, genç girişimcilerin iki yıl içinde ilk 500'e girmeleri hedefleri ve yatırım başarılarından dolayı tebrik etti.

15 bin istihdam hedefi

35 fabrikanın aktif olarak faaliyette olduğu Gümüşova OSB'nin Düzce'ye büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Özlü, "İlimiz her anlamda kendini kanıtlamış ve bu doğrultuda da gitmektedir. Turizminden, mutfak sanatlarına, sporundan sanayisine kadar her alanda markalaşacağız. Bu çerçevede alanlarından marka olan fabrikaların ilimizde istihdama katkı vermesi ve ekonomimizi canlandırması bizi oldukça mutlu ediyor. Gümüşova OSB'nin alt yapısı da tamamlandığında 15 Bin istihdamı sağlayarak çok önemli bir işi başarmış olacağız" ifadelerinde bulunarak ziyaretlerini tamamladı. - DÜZCE