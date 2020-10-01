Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı.

Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı.

İtfaiye teşkilatının Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, itfaiye teşkilatının sadece Cumhuriyet tarihinde değil, Osmanlı tarihinde de devletin en vefakar ve cefakar teşkilatlarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Özlü, "Geçmişten bugüne modern dünyanın tüm teknolojik imkanlarını kullananan İtfaiye teşkilatımız sadece yangınlarla değil sel, deprem gibi tüm doğal afetlerde de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapmaktadırlar. İtfaiyecilik bir yandan görev gibi görünse de aslında bir gönüllülük işidir. Bu anlamda tüm itfaiye personelimiz gece gündüz demeden canla başla görevlerini ifa ettikleri için onlarla gurur duyuyoruz. Bu vesile ile halkımızın can ve mal güvenliği için görev başında olan itfaiye teşkilatımızın haftalarını kutluyor, öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca görevleri uğruna hayatlarını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yangından Korunma ve İtfaiyecilik haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye personeli ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, itfaiye teşkilatının modernleşmesi ve güçlenmesi adına yeni hizmet binasının ihalesinin 13 Ekim'de yapılacağını ve 5 Kasım'da da 3 yeni aracın ihalesinin yapılacağının müjdesini verdi. - DÜZCE

Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı
Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı
Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü itfaiyecileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

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