Başkan Özlü Konuralp bölgesini karış karış gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp bölgesinin tüm mahallelerini ziyaret etti. Terzialiler, Orhangazi, Çiftepınarlar, Şehit Hüseyin Kıl, Şehit Bayram Gökmen, Şehit Kemal Işıldak ve Şehit Murat Demir mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü "Antik mirasımız Konuralp, şehirleşme ve turizm yatırımları konusunda hak ettiği değere kavuşacak" dedi.



Başkan Faruk Özlü, Konuralp'te yaşayan vatandaşlarla mahalle ziyaretleri kapsamında bir araya geldi. Bir hafta boyunca tüm mahalleleri ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Özlü burada mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü. Her mahallede ilk olarak yenilenen belediye kadroları hakkında bilgiler aktaran Başkan Özlü "Seçim yok, peki biz size neden geliyoruz? Bakın belediyede tüm kadrolar değişti, yenilendi. Alanında uzman çalışkan arkadaşlarımızla sizlere hizmet veriyoruz. Burada onlar da var, sizlere tanıtmak istiyorum. Her biri işini en iyi şekilde yapacak arkadaşlardır. Biz sizlerle mahalle sözleşmesi imzalamıştık. Bunlar internette var, bakabilirsiniz. Şimdi biz bunların dışında bizden ne bekliyorsunuz bunu öğrenmek istiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını anında karşılamak için çalışıyoruz. Sizlerin istekleri bizim için emirdir, bu makamda hizmet için duruyoruz" şeklinde konuştu.



"Konuralp Düzce için ulusal bir kaynaktır"



Konuralp bölgesinde yapılan kat düzenlemesi ve bölgenin yapısına uygun şekilde yapılaşma teşvikine vurgu yapan Başkan Özlü "Burada çok değerli tarihi bir kaynak var. Bu kaynağa sahip çıkmalıyız. Bakın burası aynı zamanda üniversite bölgesi. Böyle iki lokasyonu bir arada bulmak çok önemli bir şeydir. Üniversitemiz burayı araştıracak, gün yüzüne çıkaracak. Hem sizler hem de biz Konuralp'in turizm kaynağından yararlanmalıyız. Düzce'yi Türkiye'nin sayılı tarih turizmi merkezlerinden biri yapacak olan, ulusal değere sahip bu kaynaktır. Bu bölgeyi hak ettiği değere kavuşturmak için hep birlikte çalışalım" dedi. - DÜZCE