Başkan Özlü Körpeşlere tam kadro gitti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Körpeşler'de devam etti. Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette vatandaşlar taleplerini doğrudan Başkan Özlü'ye iletti.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçim döneminde verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Seçim öncesinde yaptığı mahalle ziyaretlerinde aynı toplantıların seçim sonrasında da devam edeceği yönünde vatandaşa söz veren Başkan Özlü, son ziyaretini Körpeşler Mahallesine yaptı. Başkan Yardımcılarının tam kadro katıldığı mahalle ziyaretinde AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile belediye birim müdürleri de yer aldı. Her mahallede olduğu gibi söze belediye kadrolarında yapılan değişiklikle başlayan Başkan Özlü vatandaşlara "değerli arkadaşlar, seçim var sanmayın, seçim yok. Çünkü biz seçimlerde bir söz verdik, dedik ki biz halk günü yapmayacağız. Biz mahallelere sizin ayağınıza geleceğiz. Sizlerle hasbihal ederek mahallenizde sorunlarınızı tespit edeceğiz dedik. Bu ziyaretlerle de bizler Düzce Belediyesi olarak kendimizi size tanıtmaya geldik, çünkü yeni bir yapılanma ve kadro var. Belediye çalışanlarımız müdürlerimiz burada. Şimdi talep ve sorunlarınızı bana, başkan yardımcılarıma, birim müdürlerime birebir aktarabilirsiniz" şeklinde konuştu.



Toplantıda söz isteyen vatandaşları büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, Körpeşler mahallesi ile seçim dönemi ziyaretlerinde imzalanan 'mahalle sözleşmesine' de atıfta bulunarak "sizlerle seçim öncesinde konuştuğumuz öncelikli talepleriniz karşılıklı imza altına aldığımız mahalle sözleşmemizde yer alıyor, o konularla ilgili çalışma planımızı hazırladık. Bunların dışında bizlerden beklentinizi burada sizden dinlemeye geldik. Gönül belediyeciliği anlayışımızla hareket ederek Düzce'yi daha güzel yapacağız, Düzce daha güzel olacak" dedi. - DÜZCE