Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü - Son Dakika

Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, koyu bir Düzcespor taraftarı olan ve Lösemi tedavisi gören Emirhan ile cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptı.

Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, koyu bir Düzcespor taraftarı olan ve Lösemi tedavisi gören Emirhan ile cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptı.


Düzcespor'un yönetimi için düzenlenen moral buluşmasına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu ile birlikte Lösemi tedavisi gören Emirhan Aydoğan ile telefonda görüntülü görüştü. Hastalık sürecinin başından itibaren Emirhan ile yakından ilgilenen Düzcespor yönetimi Başkan Özlü ile Emirhan'ın görüşmesine vesile oldu. Emirhan ile görüntülü görüşen Başkan Özlü, Emirhan'a sağlık durumunu sorarak kendisini en kısa sürede hastanede ziyarete gelmek istediğini söyledi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]