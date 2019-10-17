Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nusrettin Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özlü, mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nusrettin Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Özlü, her hafta düzenli olarak sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında Nusrettin Mahallesi'ne giderek vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Özlü, şunları söyledi:

"Biz seçim öncesinde söz verdiğimiz gibi mahallelerimize gidiyoruz, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit ederek çözüm üreteceğiz. Burada başkan yardımcılarımız var, birim müdürlerimiz var, bu talepleri yerine getirecek arkadaşlarımız burada sizleri dinleyecek, en acil ihtiyaçları burada çözüme kavuşturacağız."

Özlü, kaynakların verimli kullanılması konusunda hassas olduklarını ifade ederek çalışmaların bu şekilde devam edeceğini belirtti.

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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