Başkan Özlü mahalle ziyaretlerinin ilk turu tamamlandı - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sorumluluğu altında bulunan 56 mahalleye ziyaretlerinin ilk turunu tamamladı. Çavuşlar ve Hamidiye sakinleri ile bir araya gelen Başkan Özlü "Sözlerimizi bir bir tutmanın verdiği huzuru vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından başladığı mahalle ziyaretlerinin ilk turunu tamamladı. İlk olarak Çavuşlar Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü burada yaptığı konuşmasında "Biz size söz verdik, sizin ayağınıza geleceği, mahallenize geleceğiz. Bu şehri Çavuşlar mahallesini daha güzel hale getireceğiz. Yaklaşık 8 ay oldu, 8 aydır çalışıyoruz. Çok ciddi mali sıkıntılarla başladık, şu anda daha iyi durumdayız. Borçlarımızı yeniden yapılandırdık, her gün daha iyiye gidiyoruz. Bakın arkadaşlar siyasetçi seçimden seçime vatandaşı ziyaret eder, biz bu anlayışı kırdık. Biz her zaman geleceğimizi söyledik. Yaklaşık 6 ay oldu bu sürede 56 mahallemizi gezdik. Bu ziyaretlerimizdeki amaç, öncelikle kadromuzu size tanıtmak. İkinci amaç da sizlerin mahalleler için taleplerinizi iletmeniz, biz bu talepleri bizzat alıyoruz, vasıtasız bir iletişim oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



Daha sonra son mahalle olan Hamidiye'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü kendisini karşılayan kalabalıkla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Hamidiye sakinlerinin pazaryeri konusundaki talepleri hakkında konuyla ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu projesi hazırlanan iki adet pazaryeri olduğunu belirterek "Mevcutta 6 adet pazaryerimiz var. Bu projeler ile ilimizde pazaryeri sayısını 8'e yükseltmiş olacağız. Bu yerleri neye göre belirledik? Sizinle seçim öncesinde mahalle sözleşmesi yapmıştık. Talep edilen bölgeleri, nüfusa ve ulaşıma göre uygun olan yerlerde yapmayı düşünüyoruz. Burada yapmak istediğimiz çalışma ile şunu ortaya koymak istiyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızı memnun etmek hem de mevcut pazaryerlerinin şartlarını iyileştirmek. Süreç içinde bunları da tamamlayacağız" şeklinde konuştu.



"4 bin metrekarelik pazaryeri inşa edilecek"



Kasapooğlu hazırlanan proje detaylarını aktararak Hamidiye mahallesinde yapılacak pazaryeri proje alanının belirlendiğini söyledi. Kasapoğlu: "bu mahallede bulunan alışveriş merkezinin hemen güneyinde bir Pazar alanı oluşturduk. Şu anki imar planımızda da bu alan Pazar alanı olarak geçiyor. 4 bin metrekarelik alanda kapalı bir pazaryeri inşa edeceğiz. Şu anda kapasitesi ve konumu netleşti. Mimari olarak detayları belli olacak. Düzce'nin tamamına hitap eden alanımız Aziziye'de ancak buraya da görsel anlamda iyi bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. Kapasitemizi Düzce'de kişi başına ne kadar Pazar alanı düşmesi gerekiyorsa hesabımızı buna göre yaptık. Bundan sonraki süreçte bu örnekler detaylanacak. İstişare içinde bu projeleri hayata geçireceğiz. 2020 yılında burayı size kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesi ve Başkan Özlü'nün bir sonraki mahalle ziyaretleri turunda yeniden görüşmek üzere dileklerini iletmesi ile sona erdi. - DÜZCE