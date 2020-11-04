DÜZCE(İHA) – Du"zce Belediye Bas¸kanı Dr. Faruk O"zlu", CHP I·stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkındaki s¸ikayetinden vazgec¸ti.

Düzce Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü'nün Avukatı Ali Dilber, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Milletvekili Mahmut Tanal aleyhindeki şikayetinden vazgeçtiğini belirterek "Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk O"zlu" ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında, gec¸tigˆimiz yıl Du"zce'nin c¸o"p sorunu, c¸o"p tesisleri ve c¸evre kirliligˆi konusunda sosyal medya u"zerinden tartıs¸ma bas¸lamıs¸, Mahmut Tanal Müvekkil Dr. Faruk Özlüye sert so"zler so"ylemis¸ti. Tanal'ın kendisini hedef alan paylas¸ımları u"zerine Müvekkilim O"zlu", 'Kamu go"revlisine hakaretten' Du"zce Cumhuriyet Savcılıgˆı'na suc¸ duyurularında bulunmus¸tu. Suc¸ duyuruları u"zerine Mahmut Tanal hakkında sorus¸turmalar bas¸latılmıs¸tı. CHP Milletvekili Tanal, gec¸tigˆimiz aylarda Du"zce'ye gelerek, hem tartıs¸ma konusu c¸o"p tesislerini ziyaret etmis¸, hem de ardından Belediye Bas¸kanı O"zlu"'ye nezaket ziyaretinde bulunarak, yapılan c¸o"p tesisi yatırımını begˆendigˆini ve Türkiye çapında bir tesis yapıldığını ifade etmis¸ti. Ziyaret sırasında Tanal ve O"zlu"'nu"n arasında yas¸anan gerginlik sona ermis¸ ve tatlı sona bagˆlanmıs¸tı. I·kili arasında yas¸anan sulh sonucunda Bas¸kan Dr. Faruk O"zlu", Tanal'a yo"nelik Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğu s¸ikayetlerinden vazgec¸miştir" dedi. - DÜZCE