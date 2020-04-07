Başkan Özlü, maske üretimini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü, maske üretimini inceledi - Son Dakika

Başkan Özlü, maske üretimini inceledi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimine başladı.

Başkan Özlü, maske üretimini inceledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretimine başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de maske üretimini yerinde inceledi.


Dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında çalışma içine giren Düzce Belediyesi, maske üretiminde de bir çalışmaya imza attı. Bugüne kadar verdiği meslek eğitimleriyle yüzlerce kişiye iş ve AŞ kapılarını arayan Düzce Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), korona virüs nedeniyle belediye personellerinin maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. BELMEK, tüm belediye personelinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü olarak yıkanıp tekrar kullanılabilen ağız maskesi üretti. Anti bakteriyel kumaşlardan yapılan maskeler sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale getirilerek paketlendi. Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), tarafından üretilen maskeler korona virüs salgınına karşı öncelikli olarak Düzce Belediyesi personellerine dağıtılmaya başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üretimin yapıldığı Düzce Meslek Edindirme Kurslarını ( BELMEK) ziyaret etti, yetkililerden üretilen maskeler hakkında bilgi aldı.


Başkan Özlü, "Düzce Belediyesi olarak koruyucu, önleyici tedbirlere dikkat ediyoruz. Her zaman maskelerin takılmasını söylüyoruz. BELMEK kursiyerlerimiz maske üretimine devam ediyor. Toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu olması ile birlikte ürettiğimiz maskeleri önce personelimize, daha sonra herkese ücretsiz olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm kursiyerlerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:07 Kaynak: İHA

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