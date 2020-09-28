Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi

Düzce Belediyesi, Başkan Faruk Özlü'nün bölgenin en büyük millet bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi 1. Etap alanında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini bildirdi.

Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi, System.String[]

Düzce Belediyesi, Başkan Faruk Özlü'nün bölgenin en büyük millet bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi 1. Etap alanında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan İnönü Parkı, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark Meydanı'nı kapsayacak olan Millet Bahçesi 1. Etap'ta inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün hafta sonu çalışmaların son durumunu incelemek için bölgeyi ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Alt yapı sistemlerinin de tamamlanması ile mevcut projede yer alan donatılarla beraber yaklaşık 27 bin metrekare büyüklükte yeşil alana sahip olacak olan alanı gezen Başkan Özlü, yetkililerle de istişarede bulundu. Projede yer alan detaylarla en ince ayrıntısına kadar tek tek ilgilenen Özlü, projenin zamanında bitirilmesi ve Düzcelilerin hizmetine sunulması için gereken çalışmaların titizlikle yapılması konusunda talimat verdi." ifadesi kullanıldı.

Düzce Belediyesi, Millet Bahçeleri, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür         
22:31
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Rusya, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde arabuluculuğa başladı: Türkiye ile temas halindeyiz Rusya, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde arabuluculuğa başladı: Türkiye ile temas halindeyiz         
14:41
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 23:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei