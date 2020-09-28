Başkan Özlü, Millet Bahçesi 1. Etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Başkan Faruk Özlü'nün bölgenin en büyük millet bahçelerinden biri olan Millet Bahçesi 1. Etap alanında yapılan çalışmaları yerinde incelediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan İnönü Parkı, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark Meydanı'nı kapsayacak olan Millet Bahçesi 1. Etap'ta inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün hafta sonu çalışmaların son durumunu incelemek için bölgeyi ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Alt yapı sistemlerinin de tamamlanması ile mevcut projede yer alan donatılarla beraber yaklaşık 27 bin metrekare büyüklükte yeşil alana sahip olacak olan alanı gezen Başkan Özlü, yetkililerle de istişarede bulundu. Projede yer alan detaylarla en ince ayrıntısına kadar tek tek ilgilenen Özlü, projenin zamanında bitirilmesi ve Düzcelilerin hizmetine sunulması için gereken çalışmaların titizlikle yapılması konusunda talimat verdi." ifadesi kullanıldı.