Son Dakika › Güncel › Başkan Özlü Milli Dayanışma Kampanyasına maaşını bağışladı - Son Dakika
Başkan Özlü Milli Dayanışma Kampanyasına maaşını bağışladı
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destek te Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den geldi. Başkan Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına Düzce olarak tam destek veriyoruz. İlk aşamada bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Sevgili Düzceli kardeşlerim bu kampanyaya destek olalım" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
Son Dakika TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Azerbaycan'da 300 bin özel sektör çalışanının maaşını devlet ödeyecek Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır