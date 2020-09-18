Başkan Özlü'nün elinden sıfır atık tema parkı - Son Dakika

Başkan Özlü'nün elinden sıfır atık tema parkı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün Türkiye'de bir ilke imza atarak, hayata geçireceği sıfır atık tema parkının sahada çalışmaları hız kazanırken, sergilenecek geri dönüşüm ürünleri de atölyede bir yandan şekil almaya başladı.

Başkan Özlü'nün elinden sıfır atık tema parkı, System.String[]

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün Türkiye'de bir ilke imza atarak, hayata geçireceği sıfır atık tema parkının sahada çalışmaları hız kazanırken, sergilenecek geri dönüşüm ürünleri de atölyede bir yandan şekil almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Seferberliğine Başiskele Belediyesi'nden desteğin kalıcı eseri haline gelecek olan parkta çalışmalar hız kazandı. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Sıfır Atık Parkı, Yeşilkent Mahallesi'nde yer alıyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol'un danışmanlık desteğiyle üniversite ve çeşitli firmaların da işbirliğiyle sıfır atık parkında yer alacak ürünler hayat bulmaya başladı.

Parkta, sadece seramik ve belirli malzeme değil her çeşit malzeme atıklarının değerlendirileceği, seramik, cam, metal ve plastik gibi ürünlerin sergileneceği 7 bölümden oluşacak. Toplamda 2 bin 900 metrekare olan parktaki bu yedi bölümün her biri altıgen şeklinde ve 108 metrekarelik olacak. Aynı zamanda parkta çocukların, gençlerin her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm daha yer alıyor. Başkan Özlü, başkan yardımcıları ile birlikte Öğretim Üyesi Demirkol'un ürünlerini yaptığı atölyeye katılarak, geri dönüşüm ahşap malzemelerinden oluşan bir masanın mozaik çalışmasını gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Seferberliği kapsamında seçim beyannamesinde söz verdikleri gibi ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Özlü, "Yeni bir sosyal sorumluluk projesi olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyacak olan Sıfır Atık Parkımızın ilk ürünlerinde bizlerin de bir katkısı olsun dedik. Nermin hocamızın bu kıymetli atölyesine geldik ve biz de mozaik çalışmasına imzamızı attık. Parkta kullanabileceğimiz mobilyaları yapıyoruz. Bu projemiz sadece seramikten oluşmayacak, geri dönüştürülebilir tüm malzemelerden oluşacak bir park olacak. Metal, lastik, plastik gibi birçok ürün kullanılıyor olacak. Projemize başladık, çok heyecanlıyız, Türkiye'de öncü bir projeyi akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte tamamen gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bu projemizde bize destek veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol'a ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, bu güzel ve de estetik olan örnek işimizin de kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Yeşilkent Mahallesi, Öğretim Üyesi, Başiskele, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü'nün elinden sıfır atık tema parkı - Son Dakika


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