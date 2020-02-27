Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü üç ayların başlangıcı ile Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü üç ayların başlangıcı ile Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü üç ayların manevi iklimine erişmenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Regaib; rahmeti ve bereketi bol üç aylara girdiğimizin habercisi, lütuf ve keremin üzerimize yağdığı mübarek bir gecedir. Yüce Allah, bu geceyi dualarımızla, günahlarımızdan arınarak geçirmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesile ile mübarek üç ayların ve Regaib Kandilinin milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum." - DÜZCE

Regaib Kandili, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı
Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özlü'nün Regaib Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]