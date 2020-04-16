Başkan Özlü'nün talimatı 65 yaş üstü herkes tek tek aranıyor - Son Dakika

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Başkan Özlü'nün talimatı 65 yaş üstü herkes tek tek aranıyor
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün talimatları ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuştu.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, korona virüsü sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün talimatları ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuştu. Oluşturulan özel ekipler yaklaşık 8 bin 65 yaş üstü vatandaşı tek tek arayarak ihtiyaçlarına göre hizmetlerini ve yönlendirmeleri gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi ekipleri, Başkan Özlü' nün talimatları ile başlattıkları çalışma kapsamında korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkması sınırlandırılan 20 yaş altı gençlerin ve 'Evde Kal' çağrısına uyan kişilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla telefon ile aramalar gerçekleştiriyor. Tek tek aranan vatandaşlara, Başkan Dr. Faruk Özlü' nün selamları iletiliyor. Vatandaşlardan durumları hakkında bilgi alınıyor ve ihtiyaçları doğrultusunda biz buradayız yanınızdayız mesajı ile moral desteği sağlanıyor. Tedbirler konusunda kısa hatırlatmalar yapılıyor. Düzce merkezde yaşayan yaklaşık 73 bin vatandaşa yönelik çalışmada Düzce Belediyesi çalışanları, vatandaşların iletmek istedikleri konuları not alarak, ihtiyaç durumunda ulaşabilecekleri telefon numaraları hakkında bilgiler veriyor. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:48 Kaynak: İHA
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