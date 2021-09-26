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Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te - Son Dakika

Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te

26.09.2021 11:53
Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te, System.String[]

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte TeknoFest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte TeknoFest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri, yeni teknolojik projeler hakkında aklına takılan ve merak ettikleri soruları stanttaki yetkililere sorup, cihazlar hakkında detaylı bilgi aldılar. Yeni teknolojik ürünleri ilk kez gören çocuklar, festivalde büyük bir kazanım elde etti. Çeşitli gösterilerle heyecan ve gururun bir arada yaşandığı festivalde, Türk Yıldızları'nın yaptığı birbirinden heyecanlı akrobatik hareketler büyük bir hayranlıkla izlendi.

"Çocuklarımız geleceğe güç katacak"

Gençlerle keyifli ve verimli vakit geçiren Belediye Başkanı Yasin Özlü, TeknoFest'in gelecekteki teknolojik gelişimler için büyük bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Başkan Özlü, çocukların ve gençlerin festivale büyük ilgi göstermesinin çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "TeknoFest, ülkemizin teknoloji alanında önemli projelerine imza atan dev şirketlerimizin ürünlerini sergilediği; aynı zamanda teknolojiye, bilime ilgi gösteren gençlerimizle buluştuğu önemli bir etkinlik. Ayrıca gençlerin bilimsel projelerini de destekleyen bu organizasyonda bulunmak heyecan ve gurur verici. Bilim ve teknoloji alanında geleceğin dahilerinin yetiştiği Başiskele Çocuk Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerimizle yaptığımız ziyarette, geleceğimize güç katacak çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlayacak gençlerimize bu fırsatı veren bu dev organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te
Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te
Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te
Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te

Türk Yıldızları, Havacılık, Başiskele, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özlü, öğrencilerle birlikte TeknoFest'te - Son Dakika


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