Başkan Özlü, örnek otobüsleri inceledi - Son Dakika
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Başkan Özlü, örnek otobüsleri inceledi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ulaşım sistemi özelleştirme ihalesi öncesi şehir içinde kullanılması planlanan örnek araçları incelemeye devam ediyor.

Başkan Özlü, örnek otobüsleri inceledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ulaşım sistemi özelleştirme ihalesi öncesi şehir içinde kullanılması planlanan örnek araçları incelemeye devam ediyor. 114 yeni araç ile hizmet verecek denetimli şehir içi ulaşım sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "114 yeni araç yarın sahibini bulacak. Vatandaşlarımız için hem sık sefer saatleri hem de oturarak seyahat etmelerini sağlayacak bir sistem kurmaya çalışıyoruz" dedi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Şehiriçi Ulaşım Sistemi özelleştirme ihalesi öncesi örnek araçlardan birini daha inceledi. Farklı firmalarla yapılan görüşmeler sonucu 6 farklı otobüsü inceleyen Başkan Özlü minibüs tipi araçlarla ulaşım sisteminin daha kullanılabilir ve rantabl olacağını ifade ederken firma yetkililerinden de araçların donanımı hakkında bilgi aldı. Özelleştirme süreci ve sonrası hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Bugüne kadar farklı firmalardan altıya yakın otobüs geldi, hepsine baktık inceledik. Biliyorsunuz şu andaki ulaşım sistemimizde 12 metrelik otobüsler kullanılıyor. Bunlara baktığımızda Düzce'deki yolcu sayısıyla otobüs büyüklüğünün mütenasip olmamasından kaynaklanan bir zarar söz konusudur ama bizim iki önceliğimiz var; birincisi sefer sayılarını sıklaştırmak. Yani her 5 10 dakikada bir seyahat edilecek sistemi kurmak. İkincisi vatandaşlarımızın oturarak seyahat etmelerini sağlamak. Dolayısıyla bu çerçevede 6 aydır çalışıyoruz" dedi.


"114 Kişiyi Otobüs Sahibi Yapacağız"


Özelleştirme ihalesi ve sonrası hakkında bilgiler veren Başkan Özlü, 114 kişinin otobüs sahibi olacağını ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinin artacağını ifade ederek, "6 aydır yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandı ve ihaleye çıktık. Yarın ihalemiz var; Düzce'de yaklaşık 114 vatandaşımızı otobüs sahibi yapacağız. Bunları alan vatandaşlarımız Düzce Belediyesi'ne hizmet edecek. Düzce Belediyesinin belirlediği hatlarda yolcu taşıyacak, otobüsler kendilerinin olacak. Otobüsler kendilerinin olduğunda hizmet kalitesi artacak. Dolayısıyla yarın yapacağımız ihaleyi önemsiyoruz. Düzce'nin toplu taşıma sistemine nefes aldıracak, toplu taşıma sistemindeki sorunları giderecek bir çözüm olacak yarınki ihale" şeklinde konuştu.


İhalenin canlı yayınlanmasında bir beis yok


İhale sırasında halka açık ve canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruları yanıtlayan Başkan Özlü bu konuda henüz karar almadıklarını ancak herhangi bir sakınca olmadığını da ekleyerek, "Bununla ilgili henüz konuşmadık ancak hiçbir mahsuru yok canlı yayınlanabilir. Hatta şöyle söyleyeyim; belediyemizin encümen odası var, ihaleler orada yapılıyor. İhale açık olacak ancak canlı yayın olur mu bir bakalım, konuşalım" dedi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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