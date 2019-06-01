Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü personelin Ramazan bayramını kutladı
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Başkan Özlü personelin Ramazan bayramını kutladı

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Özlü personelin Ramazan bayramını kutladı, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personeli ile bayramlaştı.

Düzce Belediyesinde gelenek haline gelen personel bayramlaşma töreni 9 günlük tatil öncesi mesai saatlerinin son anlarında yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de bulunduğu bayramlaşma töreninde personel ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Uzun bayram tatilinin çalışanlara iyi geleceğini ifade eden Başkan Özlü "Personelimiz ile şimdiden bayramlaştık. 9 günlük bir tatil çalışanlarımız için iyi bir fırsat. Bu süreçte dinlensinler, aileleri için vakit geçirsinler" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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