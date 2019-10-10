Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü "Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin"
Son Dakika Güncel Başkan Özlü 'Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin'

Başkan Özlü "Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin"

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'nin Güneydoğusunda, sınır ötesinde başlatılan terörle mücadele operasyonu "Barış Pınarı Hareketi"ne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'nin Güneydoğusunda, sınır ötesinde başlatılan terörle mücadele operasyonu "Barış Pınarı Hareketi"ne ilişkin bir mesaj yayımladı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Barış Pınarı Hareketi ve Türkiye'nin Güneydoğusunda Suriye topraklarına başlatılan terörist gruplara fiziki müdahale operasyonu hakkında bir mesaj yayımlayarak "Türk askeri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri ile kutlu bir zafer için yola çıktı. Yalnızca Türkiye'nin terörle mücadelesinde değil, Ortadoğu'da zulme uğrayan, evini, ailesini, sevdiklerini arkasında bırakarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimize yeniden umut olan bu operasyonda Allah yardımcımız olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri, yıllardır Türkiye'nin şahlanmasına engel olan etnik/ırkçı, mezhepçi, bölücü PKK, YPG, DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye Milli Ordusu ile birlikte büyük bir zaferle dönecek. Rabbim, güvenli bölge hedefimize ulaşmayı bizlere nasip etsin, ordumuzu muhafaza ve muzaffer eylesin" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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