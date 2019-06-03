Son Dakika Haberleri: Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı
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Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Faruk Özlü, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Rahmeti, bereketi ve günahlarımızdan arındığımız bir Ramazan ayını daha bayram ile taçlandırmanın huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Küslerin barıştığı, özlemlerin giderildiği, tuttuğumuz oruçların mükafatını aldığımız bu Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sevgi, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda özellikle İslam coğrafyasında acı içinde, umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimiz için hayırlı kapıların açılmasına vesile olmasını diliyor, başta Düzceli hemşerilerim olmak üzere Aziz Milletimizin ve İslam coğrafyasının Ramazan bayramını tebrik ediyorum." - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Düzce, Faruk Özlü, Güncel
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